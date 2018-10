Son muchas las voces, posturas y perspectivas que surgen al hablar del hentai. Hay quienes se muestran reacios a la sola idea de consumir esta clase de contenido, hay otras personas que son cercanas a él y lo ven con regularidad y finalmente quienes ni siquiera le conocen.

Aunque hasta la fecha no hay estudios que se centran en el impacto en la sociedad europea del hentai, sí se pueden plantear algunas interpretaciones y conclusiones del mismo de carácter tentativo, porque es claro que se trata de un género que merece de un análisis de esta clase.

El hentai y su impacto en la sociedad europea

Para empezar, se recuerda que Hentai mvideoporno es el nombre asignado para un género que hace parte del manga, en donde los dibujos que se presentan ilustran actividades sexuales. Para ello se pueden presentar personajes muy semejantes a los seres humanos y en ocasiones la fantasía va mucho más allá con criaturas diseñadas a partir de la imaginación de su respectivo creador.

En la sociedad japonesa el hentai ha tenido un impacto profundo y en realidad esta es una condición que se mantiene en la actualidad. En otras palabras, el hentai se ha colado en las vidas de mucho y hacer parte de sus prácticas cotidianas.

Ahora bien, desde el punto de vista de la sociedad europea hay que partir de considerar cuál es el impacto del anime y el manga, en donde sin dudas hay series o historias que se han ubicado como bastante populares en estos territorios. Lo anterior ha significado que se abra una puerta para que otros géneros más específicos y explícitos ganen terreno.

Lo cierto, es que el hentai sigue manteniendo una dosis de tabú fuerte en la sociedad europea, es decir, no es un tema sobre el que se hable con total libertad y sin pensar que el otro no va a juzgar a quien lo ve con frecuencia. De todos modos, lo anterior no es un impedimento para que sean cada vez más quienes lo consumen, en parte por la globalización y por la expansión del anime en todo el globo.

Además de lo anterior, son demasiados los subgéneros dentro del hentai y parte de ellos chocan con el modo de ver el mundo que se tiene desde la sociedad europea. Un ejemplo de ello es que las escenas de colegialas que son atrapadas por criaturas monstruosas con una tonalidad sexual fuerte, no se interpreta del mismo modo en Europa que en Japón.

En definitiva, es cuestión de comprender el sentido del hentai, por qué se crean sus historias y el tipo de público que las consume, y en ese sentido su impacto es cada vez más positivo en territorio europeo.